Serie A : Mario Balotelli und Walter Zenga an den Zuckerhut?

Vasco da Gama will sich offenbar mit weiterem Fußball-Knowhow aus Italien eindecken. Dem CORRIERE DELLO SPORT zufolge ist der brasilianische Traditionsverein an Mario Balotelli (30, vereinslos) und Walter Zenga (60) interessiert.

Während Balotelli der neue Star-Stürmer in Rio de Janeiro werden soll, ist Ex-Weltklassekeeper Zenga angeblich als neuer Trainer vorgesehen. Der 60-Jährige blickt bereits auf Coachingerfahrungen bei Cagliari Calcio, den Wolverhampton Wanderers, Sampdoria Genua, Roter Stern Belgrad oder Gaziantepspor zurück.

Bei Vasco da Gama ist mit Fabio Cordella ein Italiener als Sportdirektor angestellt. Mario Balotelli, der nach seinem Aus bei Brescia ohne Verein ist, heizte die Spekulationen um einen Südamerika-Transfer unlängst an. An Cordella und Präsident Leven Siano gerichtet erklärte er in einem Instagram-Video "Wir sehen uns bald."