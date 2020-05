Serie A : Mario Balotelli: Vertragsauflösung? Sein Bruder bezieht Stellung

Mario Balotelli (29) auf dem Absprung? Galatasaray Istanbul und der brasilianische Traditionsverein Vasco da Gama sollen um den Bad Boy des italienischen Fußballs buhlen.

Ein Abschied aus Bresica sei trotz Vertrags bis 2022 wahrscheinlich, hieß es zuletzt in Teilen der italienischen Sportpresse.

Balotelli habe nicht trainiert, eine Vertragsauflösung sei möglich. Doch Balotellis Bruder widerspricht den Medienberichten.

"Das ist alles Unsinn, ich verstehe nicht, warum Journalisten sowas schreiben", sagte Enoch Barwuah gegenüber CALCIOMERCATO.

Mario Balotelli trainiere jeden Tag und verhalte sich wie ein Profi. Und was wird in der kommenden Transferperiode aus Balotelli? Barwuah: "Er hat einen Vertrag bei Brescia und das ist alles, was zählt."