"Letzte Mission erfüllt" : Mario Gomez beendet Karriere: Die letzten Profi-Worte des Ex-Bayern-Stürmers

Mario Gomez (34) hat in seiner Profilaufbahn 170 Bundesliga-Tore erzielt, 75 davon im Dress des FC Bayern, 78 für den VfB Stuttgart. Nun beendet der Ex-Nationalstürmer seine Laufbahn. Hier sind seine Abschiedsworte.

Beim VfB Stuttgart hatte für Mario Gomez einst alles begonnen. Der Mittelstürmer schaffte bei den Schwaben seinen Durchbruch, wechselte 2009 für 30 Millionen Euro zum FC Bayern.

Über Stationen beim AC Florenz, Besiktas Istanbul und dem VfL Wolfsburg landete Gomez 2018 wieder in Stuttgart. Mit dem Aufstieg des VfB in die Bundesliga am Wochenende beendete Gomez seine Karriere.

"Es war immer mein Traum nach einer solch tollen Karriere, die ich mir so nicht hätte vorstellen können, am Ende meiner Karriere dem VfB etwas zurückzugeben und sie hier zu beenden", erklärt der Stürmer.