Eredivisie : Mario Götze bereut Wechsel zum FC Bayern

Als eines der großen deutschen Fußballtalente wechselte Mario Götze von Borussia Dortmund zum FC Bayern. Beim Rekordmeister war die Fallhöhe entsprechend groß. In der Retrospektive betrachtet würde er diesen Wechsel nicht mehr vollziehen.

Er sei jetzt glücklich, "total glücklich", wie Mario Götze im Gespräch mit dem ALGEMEEND DAGBLAD sogar zu Protokoll gibt. Er spricht von seinem im Sommer vollzogenen Wechsel zur PSV Eindhoven, bei der er in den letzten Monaten wieder zu alter Spiellust zurückgefunden hat.

So gut wie heute ging es dem 28-Jährigen in den letzten Jahren wohl nur selten. Das rührt unter anderem mit seinen im Nachhinein falschen Zukunftsentscheidungen, die Götze getroffen hat. Zum Beispiel, als er 2013 für 37 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Bayern wechselte.

"Ich war gerade 21, als ich von Dortmund zu Bayern ging. Das gab natürlich einen Sturm der Begeisterung in der Öffentlichkeit", meint Götze in der Nachbetrachtung. Im Nachhinein, so drückt es der Memminger aus, hätte er länger bei Jürgen Klopp bleiben sollen, wobei er seinen Wechsel nach München nicht als "Fehler" bezeichnen wolle.