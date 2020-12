Eredivisie : Mario Götze: Warum seine Rückkehr zum FC Bayern scheiterte

Unter großem Ballyhoo war Götze 2016 von Borussia Dortmund in den Süden der Republik gewechselt. In der bayrischen Landeshauptstadt verlebte er dann drei aus persönlicher Sicht enttäuschende Jahre.

Über Monate hinweg befand sich Mario Götze in der Vereinslosigkeit. Bewusst, wie der 28-Jährige wieder und wieder auf Nachfrage verlauten ließ. Er wollte den nächsten Schritt in seiner Karriere gründlich abwägen – und unterschrieb Anfang Oktober überraschend bei der PSV Eindhoven.

Hintergrund

Wie das Sport-Boulevardblatt weiter schreibt, hatte von Götzes Seite durchaus Interesse an einer erneuten Zusammenarbeit bestanden. Hasan Salihamidzic hatte jedoch interveniert.

Der Sportvorstand des FC Bayern habe in dieser Personalie "nicht mit sich reden" lassen, heißt es. In Eindhoven gehört Götze den gesetzten Kräften an und kommt in neun Pflichtspielen auf starke vier Tore.