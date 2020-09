Ex-Dortmunder : Mario Götze: Wiedervereinigung mit dem FC Bayern?

Es wäre der Transfer-Hammer schlechthin in diesem Sommer gewesen. Laut BILD ist der Name Mario Götze in der Kaderplanung des FC Bayern gefallen. Die Entscheider hatten die Idee letztlich aber schnell verlaufen lassen.

Aus den USA hatte sich Inter Miami mit seinem Besitzer David Beckham erkundigt. Für Götze genießt ein Abenteuer dieser Art zum aktuellen Zeitpunkt aber keine Priorität. Sein Fokus liege auf Europa, erörtert der 28-Jährige.

Und weiter: "Ich habe ehrgeizige Ziele und will unbedingt noch die Champions League gewinnen. Das treibt mich jeden Tag, in jeder Einheit an. Ich will meine Karriere nicht beenden, ohne diesen Titel einmal gewonnen zu haben."

Bis zum 5. Oktober ist der Transfermarkt in diesem besonderen Sommer geöffnet, Götze dürfte aufgrund seiner Vertragslosigkeit auch nach jenem Stichtag wechseln.

Der 5. Oktober gelte auch für ihn als Tag, an dem er gerne Klarheit über seine Zukunft hätte: "Ich habe einfach große Lust wieder Fußball zu spielen. Umso früher, desto besser."

Dass er 2016 noch mal zum BVB zurückkehrte, bezeichnet er aus sportlicher Sicht als Fehlentscheidung. "Nach meiner Rückkehr ist es leider nicht mehr so gelaufen, wie ich es mir bei meinem Wechsel 2016 erhofft habe", sagt Götze, der unter Thomas Tuchel viel gelernt habe und bei Peter Bosz die für ihn "perfekte Philosophie" vorfand.