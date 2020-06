Borussia Dortmund : "Mario Götze wurde ganz falsch behandelt"

Für Mario Götze geht die zweite Liaison mit Borussia Dortmund in wenigen Tagen freudlos zu Ende. In dieser Saison wurde ihm von Lucien Favre lediglich siebenmal ein Mandat in der Startelf zugesprochen. Otto Pfister kritisiert den Umgang mit dem 2014er-Weltmeister.

"Irgendeiner hat mal gesagt, der passt nicht ins System. Aber man hat diesen Spieler nach der Stoffwechselerkrankung ganz falsch behandelt, er hat keinen Rhythmus. Er trainiert und sitzt auf der Bank", sagt Pfister im Podcast von Stephan Schäuble.

Weil Götze der Rhythmus gefehlt hatte, hatte er vielleicht zwei bis drei schlechte Spiele in Folge. Favre hätte ihn dann aber trotzdem weiter spielen lassen sollen, "weil du weißt, dass er es kann", ist Pfister von Götzes Qualitäten weiterhin tief überzeugt: "Er war für mich ein Weltklasse-Spieler."