Atletico Madrid : Mario Mandzukic bald wieder in LaLiga aktiv?

Klubs, die angeblich Interesse daran signalisieren, eine Zusammenarbeit mit Mario Mandzukic (34) einzugehen, wurden in den vergangenen Monaten im Überfluss genannt. Die neueste Spekulation dreht sich um eine mögliche Rückkehr in Spaniens Belegetage.

Ein halbes Jahr hatte das Abenteuer von Mario Mandzukic im Wüstenstaat Katar angedauert. Inzwischen ist der kroatische Torgarant seit vier Monaten ohne Klub.

Der Lokal-Radiosender COPE VIGO nennt den spanischen Erstligisten Celta Vigo als potenzieller neuen Arbeitgeber. Beim Klub aus Galizien hängt der Haussegen schief. Erst am Montag wurde Cheftrainer Oscar Garcia freigestellt.

Mandzukic könnte dazu beitragen, dass die bislang harmlose Offensive, die gerade mal sechs eigens erzielte Tore in neun Spielen vorweist, endlich an Fahrt aufnimmt. Für Mandzukic könnte durchaus eine Rolle spielen, wer künftig in leitender Funktion für Vigo tätig sein wird.