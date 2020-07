Ex-Juventus-Stürmer : Mario Mandzukic ist wieder auf dem Markt - Rückkehr nach Italien?



Fussballeuropa Redaktion

Nach fünf Jahren bei Juventus Turin wechselte Mario Mandzukic vor sechs Monaten in die Wüste. Sein Abenteuer in Katar endet jedoch früher als erwartet. Jetzt könnte ein Comeback in der Serie A für Mandzukic anstehen.