FC Barcelona : Martin Braithwaite beerbt Luis Suarez - die Trikotnummern der Barça-Stars

Martin Braithwaite übernimmt die prestigeträchtige 9 von Luis Suarez. Der Däne, im Februar per Nottransfer ins Camp Nou gekommen, durfte sein neues Jersey bisher aber noch nicht ausführen. In den ersten drei LaLiga-Spielen kam er noch nicht zum Einsatz. Zuvor hatte Braithwaite die 19 auf dem Rücken.

Antoine Griezmann ist zwar nicht neu bei Barça - der Franzose kam 2019 für 120 Millionen Euro von Atletico Madrid - doch er hat eine neue Trikotnummer. Griezmann läuft in dieser Saison mit der 7 auf - seiner erklärten Lieblingsnummer, die einst sein Vorbild David Beckham getragen hatte.

Neuzugang Francisco Trincao war einer der Lichtblicke in der neuen Saison. Zwar durfte der portugiesische Flügelflitzer bisher noch nicht von Beginn an ran, Ronald Koeman wechselte ihn aber bisher in allen drei Spielen ein und zog ihn beispielsweise Ousmane Dembele vor. Trincao trägt die Trikotnummer 17.