FC Barcelona : Martin Braithwaite spricht über die Chemie mit Lionel Messi

"Es sind noch so viele Punkte zu holen", betonte Braithwaite, "und wir können natürlich diesen einen Punkt Rückstand aufholen. Ich vertraue zu 100 Prozent darauf, dass wir am Ende vorne liegen."

Daher will er auch bald zu weiteren Erfolgen der Katalanen beitragen, denn der Meisterschaftskampf in der Primera Division ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Real Madrid.

Der Punkt konnte bereits am Sonntag aufgeholt werden. Nach Barcelonas 1:0-Erfolg über Real Sociedad patzte Real Madrid bei Betis Sevilla (1:2). Barcelona ist wieder vorne.

Spielerisch müssten Lionel Messi und Co. auch gar nicht so viel ändern, meint Braithwaite: "Vielleicht ein paar kleinere Details. In meinem ersten Spiel haben wir 5:0 gewonnen. In Neapel haben wir das Spiel kontrolliert."

"Es stimmt zwar, dass wir nicht viele Torchancen hatten, aber wir haben 1:1 gespielt in einem Stadion, wo es nicht leicht ist. Die Leute erwarten, dass wir jedes Spiel 3:0 oder 4:0 gewinnen, weil wir der FC Barcelona sind, und wenn es nicht so kommt, ist alles gleich ein Desaster."

