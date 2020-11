Barcelona löst Achtelfinal-Ticket : Martin Braithwaite trifft doppelt - Griezmann tanzt den Frust weg

Tobias Krentscher Martin Braithwaite zeigt bei seinem ersten Startelfeinsatz unter Ronald Koeman, dass er für den FC Barcelona wichtig sein kann. Der Däne liefert zwei Tore und eine Vorlage. Ebenfalls erfolgreich: der vielfach kritisierte Antoine Griezmann.

Der FC Barcelona hat sich vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Die ersatzgeschwächten Blaugrana (Araujo, Umtiti, Busquets, Pique, Roberto, Fati verletzt; Frenkie de Jong und Lionel Messi geschont) siegten mit einer B-Mannschaft souverän mit 4:0. Spieler des Spiels: Martin Braithwaite. Der Däne, der bisher bei Ronald Koeman kaum eine Rolle gespielt hatte, schnürte einen Doppelpack (57., 70.) und legte zur Führung durch Sergino Dest auf (52.). Der in der 66. Spielminute eingewechselte Antoine Griezmann sorgte für den Endstand - und legte in der Folge ein Tänzchen auf den Rasen (92.). Tags zuvor hatte sich der französische Nationalspieler per Interview noch über negative Berichterstattung beschwert, jetzt herrschte gute Laune.

Óscar Mingueza feiet Debüt für Barça In der Innenverteidigung der Katalanen feierte Óscar Mingueza ein ansprechendes Debüt für die erste Mannschaft an der Seite von Clement Lenglet, Junior Firpo und Sergino Dest. Der 21-Jährige agierte defensiv souverän, war im Spielaufbau auf Sicherheit bedacht. Zudem durften Carles Alena von Beginn an ran, Riqui Puig wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt.