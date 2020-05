Real Sociedad : Martin Ödegaard: Kehrtwende in den Planungen von Real Madrid?

Anhand der vergangenen Entwicklungen sah es stark danach aus, als würde Martin Ödegaard eine weitere Saison an Real Sociedad verliehen werden. Stammklub Real Madrid kehrt nun offenbar von der ursprünglichen Planung ab.

Eigentlich wurde im Sommer vergangenen Jahres vereinbart, dass der talentierte Norweger zwei Jahre Spielpraxis in San Sebastian sammeln soll.

Laut der Sporttageszeitung AS will Real Ödegaard allerdings schon ab der kommenden Saison eine neue Chance geben. Ödegaard könnte Altmeister Luka Modric (34, Vertrag bis 2021) Verschnaufpausen verschaffen.

Dem Linksfuß wurde schon früh eine große Karriere prophezeit, die sich in Madrid bisher aber nicht darstellen ließ.

Ausleihen zum SC Heerenveen und Vitesse Arnheim in die Niederlande zeigten in der Vergangenheit, dass Ödegaard großes Talent besitzt. Dass er es bei Real Madrid packen kann, beweist der Mittelfeldregisseur erst in der aktuell unterbrochenen Saison.