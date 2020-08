Nach Leihe an La Real : Martin Ödegaard: Rückkehr zu Real Madrid offenbar fix

Da das Portemonnaie in diesem Sommer nicht viel hergibt, holt Real Madrid offenbar Martin Ödegaard zurück. Davon geht in Spanien der Großteil der Sportpresse aus.

Martin Ödegaard darf ab der neuen Saison offenbar einen erneuten Anlauf nehmen, um sich bei Real Madrid durchzusetzen. Dies berichten verschiedene Medien in Spanien, darunter AS und MARCA.

Eigentlich hätte der Norweger auch in der kommenden Spielzeit auf Leihbasis für Real Sociedad spielen sollen. Der ursprüngliche Plan wird nun womöglich gekippt.

Die Ausleihe war bisher auf zwei Jahre vereinbart, in Spanien dürfen Leihgeschäfte aber nur auf eine Saison geregelt werden, so dass es in diesem Sommer neuer Verhandlungsrunden bedürfe.