Real Madrid : Martin Ödegaard soll Luka Modric ersetzen – noch in dieser Saison!

Martin Ödegaard hatte in der letzten Saison derart große Fortschritte gemacht, dass er bei Real Madrid in dieser Saison eine zentrale Rolle einnehmen könnte. Zum Leidwesen von Luka Modric, in dessen Fußstapfen der Rückkehrer treten soll.

Nach mehreren Ausleihen scheint Martin Ödegaard endlich reif, bei Real Madrid den nächsten Schritt zu gehen. Die AS behauptet, dass Luka Modric, inzwischen 35-jährig, von Zinedine Zidane nur noch dosiert eingesetzt werden soll.

Ödegaard soll somit peu a peu in seine neue Rolle schlüpfen. Der Norweger war vorige Saison auf Leihbasis für Real Sociedad aktiv und hatte großen Anteil an der Europa-League-Qualifikation. Die eigentlich auf zwei Jahre ausgerollte Leihe wurde von Madrider Seite gecancelt.

Modric ist an der Concha Espina in sein letztes Vertragsjahr gegangen. Ob er noch mal ein neues Abenteuer in einer anderen Liga wagt, ist bisher nicht überliefert. "Wer würde das nicht wollen?", fragte Modric im Juli bei SPORTSKE NOVOSTI, als er auf ein Karriereende in Madrid angesprochen wurde.

Als heißester Interessent war bisher David Beckham publik geworden. Der Engländer möchte Modric gerne zu seinem US-Klub Inter Miami lotsen.