Doch wie kommt es überhaupt zu Gerüchten solcher Art? Nach zwei Niederlagen aus drei Ligaspielen musste Juve die Tabellenführung an Inter Mailand abgeben.

Poker um Emre Can: Das ist der aktuelle Stand

Sarri ist gut darin beraten, mit Siegen gegen die Abstiegskandidaten Brescia Calcio und SPAL seinen offenbar keineswegs auf festem Fundament stehenden Trainerstuhl zu stabilisieren.

Außerdem geht es in der Champions League gegen Olympique Lyon sowie im Pokal gegen den AC Mailand.

Nach dem jüngsten 1:2 bei Hellas Verona sagte Sarri mit Blick auf seine Mannschaft: "Wir trainieren zwar in der richtigen Art und Weise. Wir müssen aber auch in der Lage sein, unser volles Potenzial in den jeweiligen Spielen freizusetzen."

Der Tageszeitung THE SUN zufolge will Juventus Turin Pep Guardiola (49) zum neuen Cheftrainer zur neuen Saison machen.

Der Katalane steht allerdings noch bis 2021 unter Vertrag. Und Guardiola pflegt seine Arbeitspapiere bisher stets zu erfüllen.

