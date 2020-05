FC Barcelona : Matheus Fernandes traut sich Barça zu

Winter-Neuzugang Matheus Fernandes - derzeit an Real Valladolid ausgeliehen - will in der Saisonvorbereitung 2020/2021 seine Chance beim FC Barcelona suchen.

"Wenn ich in Barcelona zur Presaison ankomme, werde ich die Spieler treffen und wir werden sehen, was passiert. Ich denke, ich habe das Potenzial, in dieser großartigen Mannschaft zu spielen", sagt der brasilianische Mittelfeldakteur.

Matheus Fernandes, für den Barça sieben Millionen Euro an Palmeiras überwiesen hat, kann es kaum erwarten, mit den Barça-Profis zu trainieren: "Ich will jeden Tag etwas Neues lernen. Mit den Besten der Welt zu spielen ist von unschätzbarem Wert."

Derzeit liege sein Fokus aber auf Real Valladolid. Daher müsse er Barça vorerst "aus dem Kopf bekommen." Bisher wartet Fernandes noch auf seinen ersten Einsatz in der Primera Division.