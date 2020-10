Hummels hält Plädoyer : Lucien Favre: Umstrittener BVB-Coach erhält Rückendeckung

Panne am Deadline Day: BVB verpasste Deal mit Bruder von Tammy Abraham

Um den Bogen auf Favre zu spannen, sagt der Dortmunder Abwehrspieler, dass es legitim sei, dass der als kautzig verschriene Romand nicht viel preisgeben möchte: "Wer Unterhaltung will, muss ab 23:15 Uhr dann halt ProSieben einschalten."

Nach dem deutlichen Erfolg im Revierderby ist die Stimmung beim BVB erst mal wieder etwas gelockert. Schon in wenigen Tagen steht das nächste Duell in der Champions League bevor. Zu Hause gegen Zenit St. Petersburg (Mittwoch, 21 Uhr) heißt es: verlieren verboten. Ansonsten droht die Stimmung in Dortmund ganz schnell wieder zu kippen.