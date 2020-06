"Titel muss immer das Ziel sein" : Mats Hummels: Klare Kampfansage an den FC Bayern

Der FC Bayern München hat es wieder getan. Zum achten Mal in Folge ist der Rekordmeister Bundesliga-Champion. Borussia Dortmund bleibt nur die Vize-Meisterschaft.

Mats Hummels will sich mit dem zweiten Rang in der neuen Spielzeit nicht zufrieden geben. Der Abwehrchef der Schwarzgelben schickt eine Kampfsange an seinen Ex-Verein.

"Der Titel muss immer das Ziel sein, wenn man so eine Mannschaft hat."

"Einen nach oben rutschen", sagt der 2014er-Weltmeister laut KICKER zu den Zielen für die neue Spielzeit: "Der Titel muss immer das Ziel sein, wenn man so eine Mannschaft hat."