Zurückholen der Altstars : Mats Hummels und Co.: Ottmar Hitzfeld fährt den Kurs von Jogi Löw

Aufgrund der pandemischen Situation startete die deutsche Nationalmannschaft erst im September mit ihren Spielen. Die Bilanz ist mit nur einem Sieg und vier Remis mehr als ernüchternd.

Viele sind der Meinung, die Wiederberücksichtigung der erfahrenen Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels würde Besserung herbeiführen. Im Zuge der fatalen Weltmeisterschaft 2018 hatte Bundestrainer Joachim Löw einen Umbruch eingeleitet und genanntes Trio nach und nach nicht mehr aufgeboten.

"Über ihr Comeback in der Nationalmannschaft wird viel diskutiert", schreibt Ottmar Hitzfeld in einer KICKER-Kolumne. Der 71-Jährige stand in selbiger Verantwortung in der Schweiz und hatte die beiden Bundesliga-Spitzenklubs FC Bayern und Borussia Dortmund trainiert.