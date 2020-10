Borussia Dortmund : Mats Hummels: Zinedine Zidane war sein Vorbild

Mats Hummels (31) hat am Wochenende beim 3:0-Erfolg über Schalke sein erstes Derbytor erzielt. Zuvor äußerte sich der BVB-Star über seine Vorbilder.

BVB-Leitwolf Mats Hummels hat in jungen Jahren zu Zinedine Zidane aufgeblickt. "Auf Fragen nach einem Vorbild habe ich immer Zinedine Zidane genannt. Oder Rodger Federer oder Dirk Nowitzki", erklärt der ehemalige Nationalverteidiger bei TURI2.

Dieses Sportler-Trio habe ihn in seiner Jugend am meisten geprägt. Kopieren wollte er seiner Vorbilder nicht, allerdings habe er im Fall Zidane versucht, sich "einiges abzuschauen und in mein Fußballspiel zu integrieren."

Längst ist Mats Hummels selbst Vorbild für zahlreiche Kinder und Jugendliche. Dies sei zwar schön und "eine große Bestätigung" für Anstrengungen und Leidenschaft. Er versuche auch immer seiner Vorbildfunktion gerecht zu werden, immer könne man dies allerdings nicht schaffen.