Arsenal : Matteo Guendouzi im PSG-Visier – Tauschgeschäft mit Julian Draxler?

Im Gegenzug können sich die PSG-Entscheider ein Tauschgeschäft mit Julian Draxler vorstellen. Dieser genießt an der Seine, genau wie Guendouzi in London, nicht die allzu höchste Priorität – und dürfte den Klub zu attraktiven Konditionen verlassen.

Der Kontakt zum 21-Jährigen ist wohl nie wirklich erkaltet, oder wurde im Rahmen des erneuten Pariser Interesses neu entfacht. Für Guendouzi wäre es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, der Rechtsfüßer spielte bereits in der Jugend für den ewigen Meister Frankreichs.

Im Rahmen der Nations League wurde Draxler in Person von Bundestrainer Joachim Löw ein Vereinswechsel nahegelegt. Der 26-Jährige, so war in den vergangenen Wochen zu lesen, will PSG angesichts seines 2021 auslaufenden Vertrags zwar nicht unbedingt verlassen.

In Frankreich hieß es aber noch in dieser Woche, dass Draxler PSG nur für einen englischen Topklub verlassen würde – Arsenal wäre so einer. Das angebliche Interesse von Aufsteiger Leeds United soll auf den DFB-Auswahlspieler keine aphrodisierende Wirkung haben.