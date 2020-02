Auch wenn der FC Bayern bisher nicht als Favorit auf den Transfer von Jadon Sancho galt: Der ehemalige Weltklassefußballer Lothar Matthäus könnte sich den aufstrebenden Engländer sehr gut an der Säbener Straße vorstellen.

Der Grund sei, dass weder der FC Chelsea noch Manchester United, denen ebenfalls Interesse nachgesagt wird, in den nächsten Jahren die Champions League garantieren können.

Da Manchester City für die kommenden beiden Jahre aus dem Europapokal ausgeschlossen ist, dürften die Citizens den Zuschlag ebenso nicht erhalten.

Was Matthäus dagegen ausschließen kann: Sancho und Leroy Sane werden im kommenden Sommer nicht im Doppelpack an der Säbener Straße aufschlagen. Laut Matthäus müssen sich die Bayern also für eine Option entscheiden.

