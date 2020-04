Juventus Turin : Matthijs de Ligt: Manchester United startet neuen Anlauf

Gerücht Manchester United hat sein Interesse an Matthijs de Ligt offenbar nicht verloren. Der Verteidiger schloss sich erst zu Saisonbeginn Juventus Turin an.

Der im Theatre of Dreams tätige Trainer Ole Gunnar Solskjaer will einen weiteren Innenverteidiger in sein Team bestellen und Abwehrchef Harry Maguire einen neuen Nebenmann an die Seite stellen.

Da bei ManUnited allerdings die Gewissheit herrscht, dass Juve bei de Ligt ein äußerst schwerer Verhandlungspartner sein wird, stehen neben dem Niederländer weitere zentrale Defensivmänner auf der Beobachtungsliste.

Insbesondere Kalidou Koulibaly soll hoch im Kurs stehen. Doch auch der SSC Neapel, an den der gebürtige Franzose noch bis 2023 gebunden ist, ruft eine Summe jenseits der dreistelligen Millionenmarke auf.