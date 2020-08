Abschied von Matuidi fix : Matthijs de Ligt: Operation erfolgreich verlaufen - lange Pause wartet

Matthijs de Ligt hat sich an seinem Geburtstag unters Messer gelegt, um seine Schulterprobleme in den Griff zu bekommen. Jetzt steht eine lange Pause an. Auf Blaise Matuidi wird er nach seiner Reha nicht mehr treffen. Der Franzose verlässt Juventus Turin.

Juventus Turin muss in den ersten Saisonwochen ohne Matthijs de Ligt auskommen. Der Innenverteidiger wurde am Mittwoch an der Schulter operiert. Der Eingriff in Rom an de Ligts 21. Geburtstag ist erfolgreich verlaufen, doch nun wartet auf den niederländischen Nationalverteidiger eine lange Pause. Erst im November wird de Ligt zurück auf dem Feld erwartet.

Matthijs de Ligt hatte sich im Dezember die rechte Schulter ausgekugelt und seitdem immer wieder Probleme. Diese sollen mit der Operation behoben werden.

De Ligt meldete sich noch am Tag des Eingriffs aus dem Krankenhaus. Auf INSTAGRAM postete er ein Foto aus dem Krankenbett und schrieb: "Danke für den Support und die Geburtstagswünsche. Alles ist gut verlaufen. Vielen Dank an die tollen Ärzte und das medizinische Personal. Jetzt steht die Reha an."