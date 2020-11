Ex-Tottenham-Coach : Mauricio Pochettino bereit für Trainer-Rückkehr - kein böses Blut mit Mourinho

Sein Aus bei Tottenham Hotspur jährt sich in wenigen Tagen. Mauricio Pochettino hat die Batterien in den letzten Monaten aufgeladen und ist heiß auf einen neuen Job.

"Ich bin immer bereit, wieder loszulegen und ins Spiel zurückzukehren", erklärt Mauricio Pochettino bei SKY SPORTS. Knapp fünfeinhalb Jahre nach Beginn der Zusammenarbeit hatte sich Tottenham Hotspur im November vorigen Jahres von dem arbeitswilligen Argentinier getrennt.

Es ist nicht so, dass der 48-Jährige in der Vergangenheit nicht in irgendwelche Spekulationen verwickelt wurde. Bei Manchester United, Manchester City und nicht zuletzt Real Madrid machte der Name Pochettino die Runde. In konkrete Bahnen hatte sich aber keine der möglichen Variationen begeben.

Es kommt so rüber, als könnte es Pochettino kaum erwarten, wieder seiner Berufung nachzugehen. Für ihn sei es kein Stress, wenn man arbeite, das Training zu leiten, das Spiel vorzubereiten oder zu absolvieren.