Real Madrid : Mauricio Pochettino dachte, er würde Jose Mourinho bei Real Madrid ersetzen

Der aktuell vereinslose Mauricio Pochettino hat dieser Tage viel Zeit, um sich Gedanken über seine Zukunft zu machen. Aber auch an Vergangenes erinnert sich der 48-jährige Fußballfachmann. Im GUARDIAN erzählt er eine Anekdote aus seiner Zeit bei Espanyol Barcelona.

Er habe damals immer damit gerechnet, dass er Jose Mourinho beerben werde, sagt Pochettino.

"Er war bei Real Madrid und ich dachte mir: 'Oh, vielleicht kann ich eines Tages seinen Platz dort einnehmen.'" Meist kommt es allerdings anders, als man es sich ausmalt. So auch in diesem Fall.