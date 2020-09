FC Barcelona : Mauricio Pochettino spricht über Barça-Gerüchte - und enthüllt Angebote von zwei Klubs

Mauricio Pochettino ist einer der besten Trainer der Welt. Kein Wunder, dass sein Name bei zahlreichen Top-Klubs gehandelt wurde und wird. Der Starcoach enthüllt zwei konkrete Anfragen.

Mauricio Pochettino (48) ist seit seinem Aus bei Tottenham Hotspur ohne Verein. An Angeboten mangelte es dem Argentinier aber nicht. "Ich habe Anrufe von Benfica und Monaco erhalten. Da muss ich nicht lügen", sagte der Fußballlehrer gegenüber MARCA.

Pochettino sagte beiden Klubs ab - Benfica Lissabon holte Jorge Jesus zurück, AS Monaco setzt auf Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac. Interesse an Pochettino wurde auch dem FC Barcelona nachgesagt. Nachdem Quique Setien in der Folge der 2:8-Blamage gegen den FC Bayern seines Amtes enthoben worden war, galt Pochettino als einer der Favoriten auf den Posten.

Pochettino stellt klar: Barça hat mir kein Angebot gemacht

Doch Pochettino stellt klar: "Sie haben mir nicht angeboten, Barça zu trainieren." Es habe aber ein Abendessen mit Ramon Planes (Neuer Barça-Sportdirektor, Anm. d. Red.) gegeben. "Wir sind seit vielen Jahren befreundet. Seit sich 2009 unsere Wege bei Espanyol kreuzten."