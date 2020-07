Juventus Turin : Maurizio Sarri: "Wenn Cristiano Ronaldo erst einmal Blut riecht..."

Seit Montagabend ist Cristiano Ronaldo der einzige Spieler, der in der höchsten Fußballspielklasse Spaniens, Englands und Italiens mindestens je 50 Tore erzielte. Bei Juventus Turin wird ihm von seinem Trainer höchster Respekt gezollt.

"Wenn Cristiano erst einmal Blut riecht... Er ist außergewöhnlich, da er sich zwischen den Spielen so schnell erholt", sagte Maurizio Sarri nach dem 2:1-Heimsieg gegen Lazio Rom bei SKY SPORT ITALIA. "Er ist nicht nur physisch, sondern auch psychisch auf der Höhe."

Seit dem Restart erzielte Ronaldo in acht Ligaspielen neun Tore und führt aktuell mit 30 Treffern gleichauf mit Ciro Immobile, der am Montagabend übrigens ebenfalls getroffen hatte, die Serie-A-Torschützenliste an.