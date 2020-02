Eine Erklärung, warum Juventus Turin in der Serie A aber nicht wie in den zurückliegenden Jahren weit enteilt ist, hat Klopp auch nicht.

Maurizio Sarri, seines Zeichen Coach des "größten Kaders" in Klopps Leben, will von allzu großen Favoritenrollen aber nichts wissen.

"Jürgen hat selbst gesagt, dass er nicht viel italienischen Fußball anschaut. Das erklärt schon einmal seine 'Verwirrung'", sagte der 61-Jährige mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Und weiter: "Außerdem ist Jürgen einer der schlauesten und lustigsten Leute, die ich jemals kennengelernt habe. Und was er hier gerade macht, also uns die Favoritenrolle zuzuschieben, damit will er einfach nur die eigene Last abschütteln, selbst der Favorit auf die Titelverteidigung zu sein."

In der Serie A liegt Juve zwar noch im Soll, ist aber nur mit einem Punkt vor Lazio Rom Spitzenreiter. "Das enge Titelrennen motiviert uns aber auch", sagte Sarri passend dazu.

