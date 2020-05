Inter Mailand : Mauro Icardi: Chelsea steigt in Transferpoker ein

Gerücht Mauro Icardi (27) hat bei Inter Mailand trotz Vertrags bis 2022 keine Zukunft mehr. Paris Saint-Germain würde die Leihgabe gerne fest an sich binden, muss sich nun allerdings mit einem Konkurrenten auseinandersetzen.

Paris Saint-Germain bekommt Konkurrenz im Werben von Mauro Icardi. Nach Informationen der Tageszeitung THE SUN steigt der FC Chelsea in den Transferpoker um den argentinischen Mittelstürmer ein.

Derzeit ist Icardi von Inter Mailand an PSG verliehen, dank einer Kaufoption könnte sich Paris Saint-Germain Icardis Dienste langfristig sichern.

PSG will Kaufoption für Icardi nicht ziehen

Doch PSG will die vereinbarten 70 Millionen Euro Ablöse in Corona-Zeiten nicht ausgeben, feilscht daher mit Inter Mailand. 50 Millionen Euro Basis-Ablöse plus zehn Millionen Boni sind bisher geboten.