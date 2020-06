Tausch-Geschäft : Medizincheck absolviert: Arthur/Pjanic-Deal auf der Zielgeraden

Nach zwei Jahren im Blaugrana-Trikot wird Arthur den FC Barcelona am Saisonende verlassen. Der Mittelfeldakteur weilt bereits in Turin, wo er den Medizincheck absolviert hat und vor einem Wechsel zu Juventus steht. Miralem Pjanic geht im Gegenzug nach Spanien.

Die Zeichen zwischen Arthur Melo (23) und dem FC Barcelona stehen endgültig auf Abschied. Nach vielen Spekulationen und Berichten über einen bevorstehenden Wechsel zu Juventus Turin gibt es nun Fakten.

Am Samstagabend reiste Arthur in einem Privatjet nach Turin, seine Ankunft am Flughafen wurde von Kameras festgehalten. Am Sonntag soll der brasilianische Nationalspieler den Medizincheck absolviert haben.

Laut SKY SPORT ITALIA reisten auch Ärzte des FC Barcelona mit. Sie sollen auf dem Vereinsgelände des italienischen Rekordmeisters den Medizincheck bei Miralem Pjanic (30) vorgenommen haben.