Gerücht Im vergangenen Jahr wurde Virgil van Dijk zum "UEFA Best Player in Europe" gekürt. Der Verteidiger des FC Liverpool hat einen steilen Aufstieg hinter sich. Juventus Turin brütet für den Sommer offenbar ein Mega-Angebot aus.

Für viele ist Virgil van Dijk inzwischen der beste Verteidiger der Welt. Jürgen Klopp, so lässt es dieser immer mal wieder durchblicken, hat ebenfalls eine enorm hohe Meinung von dem Champions-League-Sieger der vorigen Saison.

Muss der FC Liverpool nun um seinen Leistungsträger bangen? Die englische SUN berichtet von dem Vorhaben Juventus Turins, im kommenden Sommer ein Angebot für den hochgewachsenen Abwehrmann abzugeben.

Die Summenhöhe soll derweil 180 Millionen Euro betragen. Van Dijks Vertrag an der Anfield Road ist noch bis 2023 ausgelegt.

In Turin sind die Ansprüche mit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo enorm in die Höhe gegangen. Was der Alten Dame indes Hoffnungen macht: Van Dijk ließ seine längerfristige Zukunft in Liverpool zuletzt offen.