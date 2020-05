Olympique Lyon : Memphis Depay: 20 Mio-Angebot! Wechsel nach Italien?

Memphis Depay (26) steht bei Olympique Lyon nur noch bis 2021 unter Vertrag. Verlängert der niederländische Nationalspieler nicht, steht im Sommer branchenüblich ein Verkauf an.

Interesse an Depay gibt es in der Serie A. TUTTOMERCATOWEB will in Erfahrung gebracht haben, dass der AC Mailand eine Verpflichtung anstrebt und 20 Millionen Euro Ablöse plus eine Weiterverkaufsbeteiligung bietet.

Ob sich Olympique Lyon mit einer Ablösesumme in dieser Größenordnung zufrieden geben würde, ist fraglich. Vor der Corona-Krise soll Lyonnais 50 Millionen Euro als Mindest-Ablöse im Sinn gehabt haben.

Depay fehlt derzeit verletzt (Kreuzbandriss). Der Mannschaftskapitän kam vor der Verletzung auf starke 14 Tore in 18 Spielen.

Quelle: TUTTOMERCATOWEB