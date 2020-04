Instagram-Post : Nach Shitstorm: Memphis Depay prangert Rassismus an

Davon reagieren einige massiv angesäuert. Die Tiere sollten in Afrika in der Wildnis aufwachsen, schreibt ein Nutzer: "Ein schlechteres Vorbild als gibt es nicht."

"Was passiert, wenn ein Liger mit einem Löwen abhängt?", fragt Olympique Lyons Goalgetter seine Anhänger.

Ein Beitrag geteilt von Memphis Depay (@memphisdepay) am Apr 1, 2020 um 9:33 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sanne Kuijpers von der Organisation World Animal Protection lässt sich zu diesem Thema vom niederländischen TELEGRAAF zitieren: "Mit diesem Foto setzt Depay das falsche Beispiel."

"Wir hoffen natürlich, dass er das Foto offline nimmt und versteht, dass dies kein guter Schachzug war. Wilde Tiere gehören in die Wildnis, sie sind nicht zu unserer Unterhaltung da."

Depay rechtfertigte sich wenig später in einem Live-Video, in dem er sagte, dass Liger nicht einmal wilde Tiere seien und nicht in freier Wildbahn geboren, sondern von Menschen gezüchtet werden.