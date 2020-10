Geplatzter Wechsel : Memphis Depay: "Barça? Leider haben es bestimmte Regeln verhindert"

Ronald Koeman hatte für das am Montag geschlossene Transferfenster ein Hauptziel. Der Neu-Trainer des FC Barcelona wollte unbedingt auf Klubebene mit seinem Oranje-Schützling Memphis Depay zusammenarbeiten.

Olympique Lyon ist Barça im Zuge der zu zahlenden Ablöse offenbar einen Riesenschritt entgegengekommen. TV3 und CATALUNYA RADIO berichten von einer geforderten Sockelablöse in Höhe von fünf Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an variablen Zahlungen.

Depay und Barça sollen sich längst über die vertraglichen Vereinbarungen einig gewesen sein. Doch auch wenn Koemans Landsmann zum Spottpreis zu haben gewesen wäre, Barça hatte keine Möglichkeit eines Transfers.