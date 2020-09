FC Barcelona : Memphis Depay: Lyon setzt Transfer-Deadline - noch sechs Abgänge bei Barça?

Memphis Depay (26, Vertrag bis 2021) will zum FC Barcelona, die Katalanen wollen den niederländischen Offensiv-Allrounder. Das Problem: Das nötige Kleingeld fehlt den von Corona arg gebeutelten Blaugrana.

Theoretisch hätte Barça noch bis zum Montag Zeit, die angeblich geforderte Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro (plus fünf Mio. Boni) aufzutreiben. Dann schließt das Transferfenster. So lange sollten Sportdirektor Ramon Planes und Co. aber nicht warten.

Jean-Michel Aulas, seines Zeichens Präsident und Mehrheitseigner von Lyon, stellt gegenüber TELEFOOT klar: "Ab Freitag werden keine Spieler mehr die Freigabe erhalten. Das ist für uns die Deadline."