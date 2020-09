FC Barcelona : Memphis Depay mit Barça einig – haut ein anderer Klub dazwischen?

Der FC Barcelona könnte die Suche nach einem neuen Stürmer in Kürze mit Erfolg abschließen. Memphis Depay soll mit der Blaugrana vertraglich übereingekommen sein. Ein Serie-A-Klub meldet unterdessen Interesse an, dürfte aber leer ausgehen.

Da Lautaro Martinez in der laufenden Transferperiode nicht zu finanzieren scheint, holt der FC Barcelona wohl Memphis Depay ins Boot. Der SPORT nach zu urteilen ist sich Barça mit dem Niederländer bereits einig, 25 Millionen Euro sollen an Olympique Lyon zur Zahlung anfallen.

Öffentlich ist inzwischen auch der AS Rom als Interessent bestätigt worden. "Memphis' Vertrag läuft aus. Koeman will ihn bei Barcelona haben, doch auch die Roma zeigt Interesse am Spieler", erklärt mit Lyon-Präsident Jean-Michel Aulas bei TELEFOOT einer, der es wissen muss.

Barça könnte die Suche nach einem Erben von Luis Suarez, dem mitgeteilt wurde, nach einer Wechselmöglichkeit Ausschau zu halten (vermutlich Juventus Turin), demnächst abschließen.