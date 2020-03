Ex-Chelsea-Weggefährten : Menschenfänger: Michael Ballack spricht über Jose Mourinho

Jose Mourinho war es 2006, der den FC Chelsea, beauftragte Michael Ballack von einem Wechsel an die Stamford Bridge zu überzeugen. Auf seinen ehemaligen Trainer lässt dieser nichts kommen.

Michael Ballack ist überzeugt davon, dass Jose Mourinhos Charisma und Ehrgeiz attraktive Eigenschaften sind, so dass lediglich wenige Teile seiner ehemaligen Spieler negativ über ihn denken würden.

Nach vier Jahren beim FC Bayern wollte sich Ballack verändern und wechselte 2006 ablösefrei in das blaue Hoheitsgebiet Londons.

Dass Mourinho seinerzeit aus dem Traineramt enthoben wurde, konnte Ballack nachvollziehen.

"Wenn Siege ausbleiben ist der Trainer die schwächste Person im Team, die ersetzt werden kann", sagt Ballack, der anmerkt, dass sich Mourinho bereits in seinem vierten Chelsea-Jahr befand und ausführt, dass dieser Zeitraum schon für damalige Verhältnisse ziemlich lang gewesen sei.

Ballack mutmaßt über die Gründe der Entlassung: "Die Art und Weise, wie er arbeitete, war so intensiv, dass man vielleicht an einen Punkt gekommen war, an dem die Dinge nicht mehr funktionieren."

Bei Chelsea war die Dankbarkeit allerdings ungemein groß. "Selbst dann wissen die Fans, was er mit dem Verein erreicht hat, um den Klub wieder auf dieses Niveau gebracht zu haben", so Ballack. Mourinho wurde während seiner ersten Chelsea-Amtszeit unter anderem zweimal Meister sowie einmal Pokalsieger.