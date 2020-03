FC Barcelona : Messi-Bruder berät ihn: Juan Sforza auf dem Weg zu Barça



Andre Oechsner

Gerücht Der FC Barcelona kann wohl in Kürze ein neues Fußballtalent in seinen Reihen begrüßen. Juan Sforza steht einem Medienbericht zufolge unmittelbar vor einem Engagement in Katalonien. Bezug gibt es vor allem zu Superstar Lionel Messi.