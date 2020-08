FC Barcelona : Messi oder Cristiano? Diego Maradona Junior vertritt klare Meinung

Für Diego Maradona Jr. ist eindeutig Lionel Messi der beste Spieler dieser Generation. "In der aktuellen Zeit ist er der beste von allen und Cristiano kommt ihm nicht einmal nahe", sagt der Filius des berühmten Diego Maradona zur SPORT.

Maradona Jr. fügt außerdem an, dass wer Messi in Argentinien kritisiere, keine Ahnung von Fußball habe: "Auch mein Vater liebt ihn sehr und spricht mit mir oft über ihn. Leo ist ein Star und der zweitbeste Spieler aller Zeiten." Also doch nicht der beste! Aber wer ist für Maradona Jr. das Fußballer-Schwergewicht aller Zeiten?

Natürlich sein Vater! "Messi ist phänomenal, aber niemand ist mit meinem Vater vergleichbar. Man kann Menschen nicht mit einem Außerirdischen vergleichen. Wir können sagen, Maradona ist der Gott des Fußballs und Leo ist der beste unter den menschlichen Spielern."

Es tue ihm leid, aber niemand sei mit seinem alten Herrn vergleichbar, sagt Diego Junior. Der 33-Jährige ist in Neapel aufgewachsen und spielte sogar in der Jugend des SSC Neapel. Zu einer Profikarriere sollte es letztlich allerdings nicht reichen.