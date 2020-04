FC Barcelona : Messi-Ronaldo-Frage: David Beckham handelt sich Ärger ein

Bei denen, die es mit CR7 halten, kommt Beckhams Entscheidung naturgemäß nicht wirklich gut an.

"Beckham kann vielleicht seine Hemden verkaufen, mehr aber nicht", ist einer der Netz-Kommentare zur Stellungnahme der England-Legende, die seit Jahren in der Herrenmoden-Branche unterwegs ist.

Der heute 44-Jährige amtet inzwischen als Mitbesitzer und Präsident des MLS-Klubs Inter Miami, der in diesem Jahr erstmals an den Start geht. Die Saison in den USA ist aufgrund der Corona-Pandemie aber erst mal ausgesetzt.