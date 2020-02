Die Kritik von Lionel Messi an Sportdirektor Eric Abidal erhitzte am Mittwoch die Gemüter in Barcelona. Präsident Josep Maria Bartomeu hat sich nun eingeschaltet und zwischen beiden vermittelt.

Ein Interview von Eric Abidal mit der Fachzeitung SPORT sorgte im Umfeld des FC Barcelona in dieser Woche für Riesen-Wirbel.

Der Sportdirektor begründete die Entlassung von Ernesto Valverde (55) unter anderem damit, dass nicht alle Spieler unter dem Ex-Coach genug gearbeitet hätten.

Diese Worte wollte Lionel Messi so nicht stehen lassen. Der Mannschaftskapitän meldete sich via INSTAGRAM und erklärte, diese Aussage sei so nicht in Ordnung.

Schnell wurden Spekulationen laut: Wird Eric Abidal noch am Mittwoch entlassen? Ein Treffen mit Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu wurde anberaumt.