Trainerwechsel, Personalmangel in der Offensivabteilung, Zoff zwischen Lionel Messi und Eric Abidal, Aus im Pokal: Bei Barça läuft es derzeit nicht wirklich rund. Lionel Messi soll wenig begeistert sein und könnte mit einem Vereinswechsel liebäugeln. Manchester City ist bereits in Lauerstellung.

Der Argentinier lieferte sich unter anderem eine Auseinandersetzung mit Sportdirektor Eric Abidal. Dieser hatte den Spielern eine Mitschuld an der Entlassung von Ernesto Valverde gegeben.

Zudem läuft Barça den sportlichen Zielen aktuell hinterher. In der Champions League zählen sie nicht zu den Top-Favoriten, in der Copa del Rey sind sie vor wenigen Tagen ausgeschieden und in der Primera Division nur auf dem zweiten Platz hinter Real Madrid.

Messi spielt seit fast 20 Jahren bei den Katalanen, feierte dort sein Profidebüt im Oktober 2004 und hat seitdem über 700 Pflichtspiele absolviert.

Dabei gelangen ihm 622 Tore und 256 Vorlagen. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft noch bis 2021. Aufgrund einer Sonderklausel kann er Barça am Saisonende ablösefrei verlassen.

