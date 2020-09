Arsenal : Mesut Özil – beim FC Arsenal zurück im Rampenlicht?



Andre Oechsner

Der englische Boulevard hatte am Wochenende in der Saga um Mesut Özil neues Futter erhalten. Der zuletzt ausgebootete Starspieler des FC Arsenal stand in einem Testspiel gegen Aston Villa (2:3) in der Startformation. Für den Ligastart in dieser Woche soll er nun sogar wieder Thema sein.