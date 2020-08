FC Arsenal : Mesut Özil erhält neue Chance - Aubameyang-Deal in Reichweite?

Mesut Özil stellte unlängst klar: Trotz Reservistenrolle werde er beim FC Arsenal bleiben. Nun macht sein Cheftrainer ihm neue Hoffnung auf eine Rückkehr in die Elf. Mikel Arteta äußert sich zudem über Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Elneny und die bevorstehende Verpflichtung von Gabriel.

Ebenso wie Mesut Özil war in den vergangenen Monaten auch Matteo Guendouzi (21) außen vor. Der französische Youngster wurde aus disziplinarischen Gründen nicht berücksichtigt.

Nun winkt dem Mittelfeldregisseur eine neue Chance unter Mikel Arteta. Wie der Arsenal-Cheftrainer betont, gehe es in der neuen Saison für alle bei null los: "Was du vor zwei Wochen gemacht hast oder vor zwei Jahren spielt keine Rolle."

Mesut Özil (31) spielte nach der Corona-Zwangspause keine Rolle beim FC Arsenal. Verlassen will der gebürtige Gelsenkirchener Nordlondon aber nicht. Im Gegenteil: Er will seinen 2021 auslaufenden Vertrag erfüllen.

Arteta gibt sich zugeknöpft. "Wir wissen nicht, ob er bleibt", so der Übungsleiter. Das Ende der Transferperiode sei noch weit entfernt. "Es ist ziemlich unvorhersehbar zu wissen, was passieren wird."

Keine Zukunft im Emirates Stadium könnte indes Mohamed Elneny haben. Der ägyptische Nationalspieler soll Medienberichten zufolge verkauft werden. Zuletzt war er bereits an Besiktas verliehen. Jetzt soll er angeblich zu Geld gemacht werden, auch um eine Weiter-Verpflichtung von Dani Ceballos zu finanzieren.

Abgeschrieben ist aber auch Elneny noch nicht. "Er ist ein wirklich positiver Charakter, und er hat auch einige wirklich gute Eigenschaften", lobt Arteta seinen ehemaligen Mannschaftskollegen. "Wie jeder andere auch, wird er in der Zeit in der er bei uns ist, all unsere Unterstützung erhalten, damit er optimale Leistungen bringen kann."

Arteta zuversichtlich bei Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang soll auf jeden Fall bleiben. Der Top-Torjäger und Arsenal befinden sich in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft 2021 aus.

"Ich bin weiterhin positiv, wir haben einige wirklich gute Gespräche mit ihm geführt. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir bald eine Einigung erzielen werden, das ist mein Gefühl", zeigt sich Arteta optimistisch bei Aubameyang.