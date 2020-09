Arsenal : Mesut Özil hat jetzt royale Nachbarn

Sportlich am Scheideweg, privat wohl bald in allerhöchster Gesellschaft: Mesut Özil vom FC Arsenal hat sich laut englischen Meldungen dazu entschlossen, mit Frau Amine und der gemeinsamen Tochter in die exklusive Gegend Cotswolds zu ziehen.

Egal welchen Verlauf seine Fußballerlaufbahn noch nehmen wird, Mesut Özil scheint zumindest seine private Zukunft in England zu sehen. So berichten zahlreichen Medien in England unisono, dass der Reservist des FC Arsenal unmittelbar davorsteht, sich ein Haus in den Cotswolds anzuschaffen.

Dort wäre Özil zukünftig in bester Nachbarschaft. In den hügeligen Landschaften, die im Volksmund gerne als Herz Englands bezeichnet werden, leben unter anderem zahlreiche royale Familien sowie der ehemalige Weltklasse-Fußballer David Beckham. Die Rede ist von einem Kaufpreis über rund 5,5 Millionen Euro.

Özils Karriere ist derweil ins Stocken geraten. Auch in der kommenden Saison wird er beim FC Arsenal keine Rolle einnehmen, was Teammanager Mikel Arteta während zahlreicher Pressekonferenz wieder und wieder betont hatte.

London verlassen will Özil aber auch nicht. "Meine Position ist klar: Ich bin bis zum letzten Tag unserer Vereinbarung hier und ich werde alles, was ich habe, für diesen Klub geben", sagte der 31-Jährige im August bei THE ATHLETIC.