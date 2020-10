Arteta: "Bei Özil bin ich gescheitert"" : Mesut Özil lässt Frust raus - so reagiert Arsenal-Coach Arteta

"Ich kann euch versprechen, dass diese schwere Entscheidung nichts an meiner Einstellung ändern wird – ich werde weiter so gut trainieren, wie ich kann, und wo immer möglich meine Stimme gegen Unmenschlichkeit und für Gerechtigkeit einsetzen", heißt es weiter von Özil, der mit 20,5 Millionen Euro Jahresverdienst der absolute Arsenal-Topverdiener ist.

Arsenal-Trainer: "Bei Özil bin ich gescheitert"

Arsenal tritt am Donnerstag (18.55 Uhr) in der Europa League auswärts gegen Rapid Wien an. Also dem Wettbewerb, an dem Özil ebenfalls nicht teilnehmen dürfte, weil er hierfür vor Kurzem aus dem Aufgebot gestrichen wurde. Während der Presserunde vor dem Spiel wurde Mikel Arteta zu Özils Wortbeitrag befragt.

"Jeder kann seine Gefühle frei äußern", macht Arteta auf Nachfrage klar. Seine Entscheidung bezeichnet er als rein fußballerischen Entschluss, weshalb er ein "völlig reines Gewissen" habe. Er sei "sehr fair" zu Özil gewesen und habe viel mit ihm kommuniziert: "Ich wollte den bestmöglichen Mesut. In einigen Momenten war ich nah dran."

Seine Aufgabe als Trainer sei es, aus jedem Spieler das Beste herauszuholen, führt der Spanier aus. Bei Özil habe er "heute das Gefühl, dass ich gescheitert bin."