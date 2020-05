Arsenal : Mesut Özil: Sein Ex-Coach rechnet mit ihm ab

Mesut Özil ist unter Mikel Arteta wieder gesetzt beim FC Arsenal. So wie jahrelang bei Arsene Wenger (70). Unai Emery hingegen setzte den Deutschen häufig auf die Bank oder gar die Tribüne.

Im Interview mit der DAILY MAIL rechnet der spanische Trainer nun mit Mesut Özil ab. "Die Einstellung, die er an den Tag gelegt hat, und sein Einsatz, das hat einfach nicht gereicht", erklärt der 48-Jährige.

An mangelnder Hilfe habe es nicht gelegen. Emery: "Am Ende muss er sich an die eigene Nase fassen. Ich habe mein Möglichstes getan, um Özil zu helfen."