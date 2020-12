Arsenal : Mesut Özil: So sehen seine Zukunftspläne aus

Mesut Özil hat für die Zeit nach seiner Anstellung bei Arsenal offenbar bereits konkrete Pläne. Angeblich will er England nicht verlassen.

Mesut Özil (32) spielt beim FC Arsenal keine Rolle mehr, er wurde weder für die Europa League, noch die Premier League gemeldet. Der Topverdiener (kolportierte Jahresgage: 20 Millionen Euro) soll im Januar gehen, bisher macht er aber keine Anstalten.

Özil erhält zwar Lockrufe aus der Major League Soccer und der Süper Lig, bisher scheint aber kein überzeugendes Angebot dabei zu sein. Der Ex-Regisseur von Real Madrid und auch sein Berater stellten klar, ein Vereinswechsel sei kein Thema.

Spätestens am 30. Juni 2021 werden sich die Wege trennen, dann läuft Özils Arbeitspapier aus. Wie geht es dann weiter für den gebürtigen Gelsenkirchener? Offenbar will er in der Premier League bleiben.